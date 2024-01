Roma, i tifosi a Paredes e Dybala: "Mourinho non è più una scusa". "Lo sappiamo"

Giornata frenetica a Trigoria dopo l’annuncio in mattinata dell’esonero di José Mourinho dalla Roma, con alcuni tifosi giallorossi, molti di loro in lacrime, che si sono presentati all'esterno del centro di allenamento nel giorno del caos per l'ultimo saluto al tecnico portoghese. In seguito, hanno atteso l’arrivo dei giocatori. Tra questi, Paulo Dybala e Leandro Paredes, che sono stati fermati da alcune persone: "Bisogna tirare fuori le palle. Mourinho non è più una scusa" hanno detto i tifosi invocando più grinta e carattere. "Lo sappiamo, lo sappiamo" si sente rispondere nel video che circola sui social. E ancora: "Ora c'è De Rossi. Siamo tutti con voi".