Roma, tifosi in subbuglio dopo l'addio di Mou: "Una coltellata", "ora portateci Conte"

LE REAZIONI

La piazza giallorossa dubbiosa per le tempistiche e le opzioni di successione

La piazza di Roma si spacca dopo l'addio improvviso di José Mourinho. Le reazioni dei tifosi all'annuncio del club sui social sono state piuttosto variegate: c'è chi la ritiene la scelta giusta, visto il difficilissimo periodo che la squadra sta attraversando in campionato, e chi è piuttosto perplesso della decisione, specialmente per le tempistiche e le opzioni di successione.

"Non mi riprenderò mai più da questa notizia, è una coltellata che non meritavamo", scrive una tifosa evidentemente molto delusa su X.

"Cambiare allenatore durante la stagione è sempre un grave errore. Il ciclo di Mourinho era finito, ma bisognava aspettare giugno anche per rispetto di chi ci ha portato in vetta in Europa", l'opinione di un altro sostenitore giallorosso. Un'opinione per altro abbastanza diffusa: "Non vedo chi possa venire a salvarci la stagione", scrivono altri.

Non mancano gli attacchi alla società: "Vergognatevi per la miseria che avete consegnato a Mourinho in questi anni", scrive qualcuno su Instagram.

Altri però sembrano pensarla come i Friedkin: "Il tempo dirà se è stata una decisione affrettata, ma una scossa era necessaria e andava fatto ora che la stagione è ancora salvabile".

Mentre il club sta per chiudere per Daniele De Rossi come traghettatore, infine, alcuni tifosi pensano già al futuro e sognano in grande: "Ora portateci Conte".

L'IRONIA DI RYANAIR: "IMBARCO IMMEDIATO PER MOURINHO"

Nel putiferio social che si è scatenato dopo l'annuncio, non poteva mancare il post dissacrante di Ryanair: "Imbarco immediato per José Mourinho: il tuo volo da Roma per Ovunque partirà a breve".