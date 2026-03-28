Roma, Gasp ritrova Soulé ma perde Wesley: lesione alla coscia per il brasiliano
L'esterno brasiliano si è fermato con la nazionale: out per il big match contro l'Inter. Un'assenza che si aggiunge a quella già pesantissima di Koné
Per uno che rientra, un altro si ferma: la Roma e Gasperini non trovano pace in questo finale di stagione. Se infatti Gasp aveva potuto esultare per il recupero di Soulé, tornato da una fastidiosa pubalgia, la sosta per le nazionali ha portato in dote un'altra terribile notizia: l'infortunio di Wesley. Il laterale è stato costretto ad alzare bandiera bianca intorno al 71esimo dell'amichevole tra Brasile e Francia. L'esito degli esami eseguiti dallo staff brasiliano è stato quello che da Trigoria non avrebbero mai voluto sentire: lesione muscolare alla coscia destra. Un infortunio che, quasi certamente, lo terrà fuori dal match fondamentale di domenica prossima, quando i giallorossi sono attesi a San Siro dall'Inter. Il brasiliano ha già fatto ritorno nella Capitale per ulteriori accertamenti e per iniziare quanto prima l'iter di riabilitazione con lo staff romanista.
Una assenza pesantissima quella di Wesley, diventato settimana dopo settimana sempre più fondamentale nel gioco di Gasp, a cui si aggiunge un altro assente illustre come Manu Kone. I giallorossi infatti, a meno di miracoli, si presenteranno a Milano anche senza il francese, ai box per una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra. L'oggetto del desiderio dei nerazzurri salterà dunque il big match che potrebbe dire tanto sia in ottica Champions che nella volata scudetto.