Roma, Gasp ritrova Soulé ma perde Wesley: lesione alla coscia per il brasiliano

Per uno che rientra, un altro si ferma: la Roma e Gasperini non trovano pace in questo finale di stagione. Se infatti Gasp aveva potuto esultare per il recupero di Soulé, tornato da una fastidiosa pubalgia, la sosta per le nazionali ha portato in dote un'altra terribile notizia: l'infortunio di Wesley. Il laterale è stato costretto ad alzare bandiera bianca intorno al 71esimo dell'amichevole tra Brasile e Francia. L'esito degli esami eseguiti dallo staff brasiliano è stato quello che da Trigoria non avrebbero mai voluto sentire: lesione muscolare alla coscia destra. Un infortunio che, quasi certamente, lo terrà fuori dal match fondamentale di domenica prossima, quando i giallorossi sono attesi a San Siro dall'Inter. Il brasiliano ha già fatto ritorno nella Capitale per ulteriori accertamenti e per iniziare quanto prima l'iter di riabilitazione con lo staff romanista.