Roma: per Dybala stop di 4-8 settimane, Mondiali a rischio

l'infortunio

L'esatta durata sarà stabilita dalla risonanza magnetica che sarà effettuata nelle prossime 24-36 ore

Ricapitoliamo allora la dinamica del ko: a inizio del secondo tempo di Roma-Lecce, Abraham si conquista un calcio di rigore, l'argentino prende palla, va sul dischetto, realizza la rete del 2-1 (suo quinto gol in Serie A con la maglia giallorossa) ma non ha neppure il tempo di esultare perché una fitta alla coscia sinistra cancella immediatamente il sorriso dal suo volto. Con le lacrime agli occhi, l'argentino è stato di conseguenza costretto a chiedere il cambio e lasciare il campo.

Un inconveniente decisamente pesante, sia per la Roma che rischia così di perdere per fino alla ripresa del campionato nel 2023 il suo attaccante più in forma sia per lo stesso Dybala che a quaranta giorni dall'inizio del Mondiale ha giustamente di che preoccuparsi per la sua presenza in Qatar.

Questo stop arriva tre settimane dopo il campanello d'allarme suonato nel pre-partita della sfida con l'Atalanta: allora, fortunatamente, si trattò di un fastidio superato nell'arco di due settimane, tanto da permettere a Dybala di giocare regolarmente contro l'Inter. La situazione, ora, è però molto più seria.