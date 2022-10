Roma, Dybala segna su rigore e va ko. Mourinho: "Come sta? Molto male"

© Getty Images

Dybala fuori causa. Per quanto tempo? Gli esami strumentali chiariranno l'entità dell'infortunio, la smorfia di dolore e gli occhi lucidi dell'argentino al momento dell'uscita dal campo non lasciano tuttavia presagire nulla di buono. E neppure le parole di Mourinho al termine del match della Roma contro il Lecce: "Come sta Dybala? Dico male per non dire molto male. C'è il rischio di rivederlo nel 2023? Non sono un dottore - ha continuato il tecnico portoghese - non ho parlato con i medici, ma per quello che ho sentito parlando con Paulo dico molto male". Tradotto: anche il Mondiale è a forte rischio. Ricapitoliamo allora la dinamica del ko: a inizio del secondo tempo di Roma-Lecce, Abraham si conquista un calcio di rigore, l'argentino prende palla, va sul dischetto, realizza la rete del 2-1 (suo quinto gol in Serie A con la maglia giallorossa) ma non ha neppure il tempo di esultare perché una fitta alla coscia sinistra cancella immediatamente il sorriso dal suo volto. Con le lacrime agli occhi, l'argentino è stato di conseguenza costretto a chiedere il cambio e lasciare il campo. Come detto, al momento è impossibile fare una diagnosi precisa, ma il passo zoppicante e lo sguardo affranto una volta raggiunta la panchina, le parole di Mourinho e la preoccupazione sul volto dei compagni lasciano intendere che possa trattarsi di qualcosa di molto serio e lungo. Un inconveniente decisamente pesante, sia per la Roma che rischia così di perdere per fino alla ripresa del campionato nel 2023 il suo attaccante più in forma sia per lo stesso Dybala che a quaranta giorni dall'inizio del Mondiale ha giustamente di che preoccuparsi per la sua presenza in Qatar. Gli esami strumentali previsti già nella giornata di domani chiariranno meglio i contorni di questo stop che arriva tre settimane dopo il campanello d'allarme suonato nel pre-partita dell'Atalanta: allora, fortunatamente, si trattò di un fastidio superato nell'arco di due settimane, tanto da permettere a Dybala di giocare regolarmente contro l'Inter. La situazione, ora, pare però molto più seria.