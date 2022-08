Roma, il parere del prof. De Carli sul ko di Wijnaldum: “Niente operazione, ma servono 3 mesi”

IL PARERE DEL MEDICO

Secondo l’ortopedico dell’Under 21 la soluzione migliore per il ko del centrocampista giallorosso è la terapia conservativa

Roma, nel riscaldamento la maglia per Wijnaldum: "Forza Gini"





1 di 4 © twitter SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © twitter

© twitter

© twitter

© twitter 1 di 4 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Io sono convinto che se siamo di fronte ad una frattura composta la soluzione migliore sia la terapia conservativa, per una frattura scomposta l'intervento. L'atleta è sottoposto a pressioni disumane, ma la natura e la biologia hanno i propri tempi. Servono tre mesi per avere un margine di sicurezza e non avere problemi, non esiste qualcosa che possa accelerare di molto questo tipo di frattura". Lo ha detto il prof. Angelo De Carli, ortopedico della Nazionale Italiana Under 21 e specialista in Ortopedia, Traumatologia e Medicina dello Sport, intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport per parlare dell'infortunio del centrocampista della Roma Georginio Wijnaldum: "Mettendo un chiodo o una placca si fisserebbe la frattura e il giocatore potrebbe allenarsi, ma i tempi di recupero comunque sono quelli", ha aggiunto.

Vedi anche roma Wijnaldum ko, Mourinho: "Chi pensa che Felix sia responsabile è vera feccia" La decisione definitiva il centrocampista giallorosso e i due club (oltre alla Roma verrà interpellato anche il Psg) la prenderanno soltanto dopo il consulto per decidere quale strada seguire, previsto per i prossimi giorni, con il dott. Ahlbaumer, chirurgo ortopedico svizzero che lavora col club capitolino. In ogni caso il rientro in campo dell’olandese non è previsto prima del 2023, Wijnaldum salterà almeno una ventina di partite e quindi la Roma dovrà tornare sul mercato: Tameze, Grillitsch e la suggestione Nainggolan i primi nomi che circolano.

NON SOLO WIJNALDUM: TUTTI GLI INFORTUNATI IN A

Atalanta - Zappacosta (lesione del retto femorale a inizio luglio), Carnesecchi (intervento chirurgico alla spalla a metà giugno, dai 3 mesi e mezzo ai 4 mesi di stop), Ederson (lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra), Djimsiti (frattura composta del terzo medio del perone sinistro)

Bologna – nessuno

Cremonese - Castagnetti (problema alle costole)

Empoli – Tonelli (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro a inizio aprile 2022)

Fiorentina – Castrovilli (lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro a fine aprile 2022), Igor (problema muscolare)

Inter – Mkhitaryan (risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra), Dalbert (lesione del legamento crociato anteriore durante il pre-ritiro)

Juventus – Di Maria (lesione di basso grado dell'adduttore della coscia sinistra), Szczesny (lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra), Pogba (lesione del menisco laterale a fine luglio, cinque settimane di stop), Chiesa (prosegue il recupero dopo la rottura del legamento crociato, rientro previsto a gennaio), Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro a fine febbraio, otto mesi di stop), Aké (frattura composta del terzo distale del perone di destra a inizio agosto, due mesi di stop)

Lazio – nessuno

Lecce - Dermaku (lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Almeno due settimane di stop), Cetin (problema alla caviglia)

Milan - Ibrahimovic (operazione al ginocchio sinistro per ricostruire il legamento crociato anteriore a fine maggio, prognosi stimata in 7-8 mesi), Krunic (stiramento al retto femorale)

Monza - Ranocchia (distorsione alla caviglia e frattura composta del perone), Pablo Marì (lesione al muscolo obliquo esterno dell’addome), D'Alessandro (lesione all’adduttore sinistro), Carlos Augusto (problema alla caviglia)

Napoli – Demme (infrazione del cuboide del piede sinistro, un mese di stop)

Roma - Wijnaldum (frattura alla tibia destra, tempi di recupero 3 mesi), Zaniolo (lussazione alla spalla sinistra, out 3-4 settimane), Darboe (lesione del legamento crociato del ginocchio destro a metà luglio, stop di circa 6 mesi)

Salernitana - Lovato (infortunio alla caviglia, ma non dovrà essere operato), Ribery (problemi a un ginocchio), Jaroszybsky (lesione all'adduttore. Rientro previsto a metà settembre), Bohinen (lesione parziale del legamento collaterale, fuori almeno fino a inizio ottobre)

Sampdoria - Conti (operazione al ginocchio. Recupero per fine agosto), De Luca (rottura meniscale esterna del ginocchio sinistro)

Sassuolo - Traoré (operato al piede sinistro per la riduzione della frattura al quinto metatarso a metà luglio, stop di almeno un mese), Muldur (operato il 18 agosto per la frattura del malleolo mediale della caviglia destra)

Spezia - Amian (lesione della parete addominale, intervento chirurgico il 20 luglio), Antiste (trauma distorsivo al ginocchio con stiramento del crociato anteriore), Ferrer (operato all'anca, rientro previsto a metà ottobre)

Torino - Miranchuk (lesione fra primo e secondo grado bicipite femorale coscia destra), Zima (lussazione acromion claveare destra)

Udinese - Buta (operato a metà luglio per la riduzione di una frattura alla tibia destra)

Verona – Ceccherini (distorsione tibio-tarsica alla caviglia sinistra, tempi di recupero da valutare)