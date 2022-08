Wijnaldum ko, Mourinho: "Chi pensa che Felix sia responsabile è vera feccia"

L'ambiente della Roma è scosso per il brutto infortunio di Wijnaldum, che si è fratturato la tibia. Il tecnico giallorosso José Mourinho ha voluto mandare un messaggio di vicinanza all'olandese ma non solo. Anche a Felix, additato sui social come il colpevole dell'accaduto (il ko dopo un contrasto tra i due in allenamento). "A volte il calcio può essere una merda. In sole due settimane, Gini è diventato uno di noi per le sue qualità umane (le sue qualità calcistiche le conoscevamo già). Purtroppo, in uno sfortunatissimo incidente ha avuto un brutto infortunio che lo terrà lontano campo per molto tempo. Ma non è solo il calcio a essere merda a volte, anche le persone possono esserlo... - ha scritto lo Special One su Instagram - Coloro che hanno dato inizio alle voci secondo cui un ragazzo top come Felix potrebbe essere responsabile dell'accaduto sono vera feccia. Stasera siamo tutti insieme: giochiamo per la Roma, per Wijnaldum e per Felix".