Roma: un centrocampista e un attaccante per chiudere il mercato, ma serve cedere

MANOVRE GIALLOROSSE

Il vice Abraham e il sostituto dell'infortunato Wijnaldum sono gli ultimi obiettivi di Mourinho: in uscita Felix, Shomurodov e Kluivert

La Roma si gode il primato in classifica dopo le prime due giornate di campionato, ma continua a lavorare sul mercato per provare a completare la rosa in questa ultima settimana di manovre. Gli ultimi obiettivi di Tiago Pinto e José Mourinho sono un vice Abraham e un centrocampista che sopperisca alla lunga assenza dello sfortunato Wijnaldum. Sul fronte offensivo il nome caldo è sempre quello di Andrea Belotti, mentre in mezzo le alternative non mancano. Parallelamente si lavora sul fronte cessioni, per fare casa e provare a piazzare qualche esubero.

Considerando anche il ko di Zaniolo, uscito malconcio alla spalla dalla sfida con la Cremonese e ai box per circa un mese, il Gallo è al momento la priorità assoluta per i giallorossi. Con l'ex capitano del Toro, svincolato dopo la fine della lunga avventura granata, c'è già un'intesa di massima per un triennale da circa 3 milioni a stagione, ma per completare l'operazione serve piazzare qualcuno degli altri attaccanti attualmente in rosa.

In questo senso negli ultimi giorni le cose sembrano essersi sbloccate: Shomurodov è sempre più vicino al Bologna, con i rossoblù che hanno accettato l'ipotesi del prestito con obbligo di riscatto, ma che vorrebbero provare ad abbassare la cifra di 14 milioni richiesta dal club capitolino; Afena-Gyan, dopo qualche titubanza, si sta convincendo ad accettare l'offerta della Cremonese, dove approderebbe a titolo definitivo per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 4 milioni più bonus; infine c'è Kluivert, che dopo due anni di prestiti (prima al Lipsia poi al Nizza), sembra prossimo alla cessione a titolo definitivo al Fulham. La distanza tra i club in realtà è ancora abbastanza ampia, visto che gli inglesi avrebbero offerto solo 3 milioni di parte fissa, ma l'olandese vuole la Premier a tutti i costi e si tratterà a oltranza per accontentare tutti.

Con il capitolo attaccanti che potrebbe presto andare in archivio, la dirigenza giallorossa sfrutterà gli ultimi giorni di mercato per trovare il giusto rimpiazzo a Wijnaldum, senza svenarsi e puntando magari a un prestito con diritto di riscatto. I nomi che circolano sono parecchi: c'è Tameze del Verona, c'è la suggestione del ritorno di Nainggolan, che ha un contratto con l'Anversa fino al 2023 ma si è proposto alla sua ex squadra, e c'è la pista che porta allo svincolato Grillitsch, che era stato molto vicino alla Fiorentina a inizio estate. Nelle ultime ore si è parlato anche di un inserimento giallorosso per Paredes, altro ex: sull'argentino resta in vantaggio la Juventus, che però ha bisogno di cedere almeno un centrocampista per lanciare l'affondo decisivo e al momento la situazione resta di stallo. Da qui al primo settembre, in ogni caso, i botti non mancheranno.