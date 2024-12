Roma, Ghisolfi alza la voce: "Abbiamo subito 7 torti arbitrali, chiediamo rispetto"

Successe a gennaio prima di Roma-Atalanta. Per caso ce l’avete con Gasperini proprio alla vigilia del confronto diretto? “Non è un discorso contro l’Atalanta, non siamo così… come si può tradurre sans honte in italiano?”. Quindi come Conte volete cancellare alla fonte re-tropensieri del terzo tipo? “Vedi, è assai probabile che anche in questa stagione l’Italia possa avere cinque posti in Champions e, al netto degli errori commessi dalla squadra, un diverso trattamento avrebbe inciso in una forma meno impattante sulla classifica. Ti porto un esempio che i romanisti non hanno mai dimenticato: cosa sarebbe successo alla Roma e alle casse del club se l’arbitro Taylor avesse accordato quel rigore solare per fallo di mano di Fernando? Quell’errore ha cambiato la nostra storia e il nostro presente”.