Lazio, non c’è pace per i falconieri: Lotito richiama Garruto per un post social

Il post di sostegno non è affatto passato inosservato, scatenando un'immediata tempesta di reazioni e polemiche online. Di fronte all'indignazione del pubblico e per evitare che il nome e l'immagine del club venissero accostati a una complessa vicenda di cronaca nera e giudiziaria, la società della Lazio è dovuta intervenire d'urgenza per sanzionare formalmente il proprio tesserato.