Il Napoli riceve nazionale di calcio a 5 non vedenti a Rivisondoli

A Rivisondoli, la Nazionale di Calcio a 5 non vedenti è stata ricevuta dai campioni d'Italia. La squadra di calcio del Napoli da alcuni giorni si allena a Castel di Sangro, nell'aquilano. Al termine della seduta, prima di pranzo, i giocatori, lo staff tecnico guidato da Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono intrattenuti con gli azzurri scambiandosi omaggi e incoraggiamenti in vista della prossima stagione agonistica. La Fispic, Federazione italiana sportiva paralimpica, rappresentata dal vicepresidente Sandro Di Girolamo, ha consegnato a Conte una maglietta della Nazionale non vedenti con il numero 10, l'allenatore ha apprezzato molto il pensiero precisando però con ironia di "sentirsi più un 8", il numero che indossava quando era calciatore.