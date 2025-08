Amichevoli: la Roma supera il Lens nel segno di Soulé, 2-0 in Francia

LENS-ROMA 0-2

Reduce da un netto 3-0 conseguito giovedì scorso al Tre Fontane contro il Cannes, la Roma fa tappa allo Stade Bollaert-Delelis per sfidare il Lens in quella che è la quinta amichevole precampionato per i giallorossi. Gasperini schiera titolari i due grandi acquisti finora del mercato estivo romanista, Ferguson e Wesley, impiegando dal primo minuto pure El Aynaoui, ex della partita. In panchina siede invece Ghilardi, l’ultimo arrivato in casa Roma, mentre ancora out per infortunio è Dybala, presente insieme ai compagni in Francia, ma indisponibile per questo appuntamento che mette in palio il Trophée 1906, trofeo che celebra i 120 anni dalla fondazione del Lens. Galvanizzata dall’ambiente in festa, la squadra di Pierre Sage parte forte e mette seriamente in difficoltà i giallorossi nei primi minuti, obbligando Wesley e Svilar a due chiusure decisive. A scuotere la Roma al 14’ ci pensa allora Mancini (capitano di giornata), con il destro che vale l’1-0 sugli sviluppi di una punizione calciata da Soulé e prolungata da Celik. Il ritmo in campo è alto e il trio Soulé-Baldanzi-Ferguson prova a dialogare con continuità, riuscendo anche a tessere qualche trama interessante, mentre al 38’ è costretto a lasciare il campo per infortunio N'Dicka, colpito da un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Si passa quindi alla ripresa, con Dovbyk che fa il suo ingresso al posto di Ferguson, in quello che è l’unico cambio giallorosso all’intervallo. A raddoppiare per la Roma è però un ispirato Soulé al 55’, dopo un ottimo recupero di Koné, con l’argentino sostituito poi al 70’ per un problema alla caviglia. I giallorossi vincono quindi 2-0, dando nuovamente sensazioni positive e facendo loro il Trophée 1906. La Roma si sposterà ora in Inghilterra, dove sarà attesa mercoledì 6 agosto dall’interessante match contro l’Aston Villa al Bescot Stadium di Walsall.