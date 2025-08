Lega Serie A, accordo con Genius Sports

"I dati e le statistiche nel calcio stanno acquisendo una sempre maggior importanza e stanno crescendo gli sviluppi nel settore dei media e del betting". Così l'ad di Lega Serie A, Luigi De Siervo, nell'annunciare l'accordo con Genius Sports, "che sarà l'unico provider autorizzato a commercializzare legalmente i dati ufficiali per le competizioni di Lega Serie A e lo streaming internazionale delle gare presso i siti dei licenziatari ufficiali di betting". In base all'accordo, informa la Lega, Genius Sports si assicura i diritti esclusivi per i dati ufficiali e lo streaming a finalità betting. L'accordo fino al 2029 potenzierà BetVision, il primo prodotto interattivo di scommesse live al mondo.