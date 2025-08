Rakitic, messaggio a Modric e… coro anti-Juve: "Mi scuso, non lo sapevo"

Immediate le scuse dell’ex Barcellona, che dopo aver rimosso il coro dal post incriminato si è scusato con i tifosi bianconeri: "Desidero porgere le mie sincere scuse ai tifosi della Juventus - ha scritto - La mia intenzione era unicamente quella di usare una canzone associata al Milan per congratularmi con il mio amico Luka Modric, senza essere a conoscenza del contesto storico o del significato del testo ad essa legato. Non avevo assolutamente alcuna intenzione di offendere nessuno, tanto meno un club per il quale nutro il massimo rispetto", ha scritto Rakitic.