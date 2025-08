Norme illeggitime su trasferimenti, fondazione olandese fa causa alla Fifa

La fondazione Justice for Players ha intentato una class action contro la Fifa e altre cinque federazioni calcistiche. L'associazione chiede un risarcimento per i calciatori che potrebbero aver perso reddito a causa delle normative sui trasferimenti. Justice for Players sostiene che i giocatori che hanno giocato nell'Ue o nel Regno Unito dal 2002 possono aderire alla causa. Questa iniziativa fa seguito a una sentenza di un'alta corte dell'Ue dello scorso anno, secondo cui alcune norme Fifa sui trasferimenti sono contrarie al diritto dell'Ue. Il gruppo sostiene che le norme Fifa hanno causato ai giocatori una perdita di guadagno di circa l'8% nel corso della loro carriera. La causa verrà intentata nei Paesi Bassi.