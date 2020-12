Roma, Fonseca non si fida del Torino: "Servirà giocare al meglio"

VERSO ROMA-TORINO

Nonostante il Torino viva un periodo di crisi, Paulo Fonseca non si fida e avverte la Roma. "La partita di 11 mesi fa? Non è più importante, lo è invece la qualità di questo Torino, è una squadra forte. La classifica non dimostra la sua qualità, sono sicuro che sarà una sfida difficile contro una squadra molto organizzata che vuole sempre giocare e avere la palla. Dobbiamo giocare al nostro meglio per vincere", ha detto l'allenatore giallorosso.

"Non dobbiamo guardare solo alla loro classifica, ho visto tutte le partite del Torino. In sette incontri è stata vicina a vincere, e questo è un segnale di qualità Fa sempre gol, difende corta e compatta. Per me è una squadra di qualità", ha aggiunto.