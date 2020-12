Inter, Lukaku reclama il suo posto: "Faccio parte della Top 5 mondiale"

Da quando è all'Inter, parole sue, sta giocando il miglior calcio della sua carriera. Di certo l'ultimo anno e mezzo è stato per Romelu Lukaku estremamente prolifico: la prima stagione nerazzurra lo ha visto infatti protagonista con 34 gol e sei assist, l'inizio della seconda racconta oggi di 8 reti in campionato e 4 in Champions e 2 assist. Settimana scorsa ha guidato la squadra al successo "vitale" contro il M'Gladbach e ora, con l'intermezzo della marcatura al Bologna, si candida per un'altra notte decisiva contro lo Shakhtar. Una crescita tecnica, tattica, mentale dovuta, sempre a suo dire, quasi esclusivamente ad Antonio Conte, il tecnico che fortemente lo ha voluto e che da "diamante grezzo" ne sta facendo una preziosissima e impagabile gemma. E lo stesso Lukaku ne è consapevole, tant'è che in un'intervista che uscirà nei prossimi giorni sulle pagine prestigiose di France Football, il belga reclama il suo posto nell'Olimpo dei grandi: "Faccio parte dei primi 5 attaccanti al mondo. E se Cristiano Ronaldo, Messi o Lewandowski hanno superato i loro limiti, perché non potrei riuscirci anch’io?"