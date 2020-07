Roma, Fonseca: "Zaniolo è un talento. Non mettiamogli troppa pressione"

Dopo il 6-1 rifilato alla Spal, Paulo Fonseca spegne le polemiche su Zaniolo, autore di un gol da antologia. "Non c’è nessun problema con Zaniolo, è un talento ed è importante per la Roma - ha spiegato il tecnico portoghese -. Non è giusto creare tutta questa pressione su di lui. Dobbiamo crescere Zaniolo con equilibrio, ma è un giocatore di grande talento. Non vogliamo vendere né lui né Pellegrini".