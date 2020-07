Serie A, Spal Roma 1-6: goleada giallorossa per il quinto posto

SPAL-ROMA 1-6

La Roma batte con un 6-1 tanto netto quanto meritato la già retrocessa Spal e ritrova così il quinto posto occupato nelle ultime ventiquattr'ore ore dal Milan. Dopo la rete iniziale di Kalinic e il momentaneo pareggio di Cerri, i giallorossi dilagano con Carles Perez, Kolarov, Bruno Peres (doppietta) e il punto esclamativo di Nicolò Zaniolo, che firma una rete strepitosa dopo una volata dalla metà campo a tempo scaduto. La Roma demolisce la Spal: le immagini del match di Ferrara





























































LA PARTITA

È una Roma dilagante quella che difende il quinto posto dall’assalto del Milan, che per ventiquattr’ore aveva messo il muso davanti nella corsa alla qualificazione diretta ai gironi di Europa League. La Spal, dal canto suo, capisce subito che la serata è difficile: dopo sei minuti Sala è costretto a uscire per un infortunio (al suo posto entra Reca), e al 10’ la Roma passa con Kalinic, bravo a ribattere in rete una sforbiciata di Pellegrini che Letica non riesce a trattenere. A dire il vero serve una lunga verifica al Var prima di confermare il gol, ma nessun giocatore coinvolto nell’azione è in posizione irregolare e Magnaniello può convalidare. I giallorossi sembrano giocare sul velluto ma incredibilmente, al 24’, subiscono un gol alla prima sortita offensiva degli estensi: è splendido il lancio di Valdifiori che trova il colpo di testa preciso e potente di Cerri, che stacca su Kolarov e firma l’1-1. Per gli ospiti, in ogni caso, è un semplice incidente di percorso: lo dimostra Carles Perez al 38’, quando supera con forza e classe Reca e batte il portiere avversario con un bel diagonale, firmando il suo primo gol in Serie A. La sterzata è quella decisiva e a inizio ripresa la Roma mette cambia definitivamente marcia: al 47’ Kolarov scaglia un sinistro potentissimo dalla distanza, che Letica non trattiene e lascia sfilare in rete. Al 52’ arriva anche il poker, con Bruno Peres che sfrutta al meglio uno scambio con Kalinic e firma il 4-1, tornando al gol in A dopo oltre tre anni. Il brasiliano ci prende gusto e segna anche il 5-1 al 75’: lasciato libero di tirare indisturbato, s’inventa un tiro a giro che entra nel sette. A tempo scaduto c’è gloria per Nicolò Zaniolo: il talento giallorosso si fa metà campo palla al piede, prima di firmare il sesto, splendido gol dei giallorossi mettendo a tacere, almeno per qualche ora, le voci sempre più insistenti di un suo addio alla Roma.

LE PAGELLE

Kalinic 7: Il croato, tra i più criticati dai tifosi, si rende protagonista di una prestazione ordinata e precisa, condita da un gol e da una presenza più che positiva in campo, importante per consentire a Dzeko di tirare il fiato in vista delle ultime partite.

Carles Perez 7: Sulla valutazione non pesa solo il gol, ma una prestazione completa. Sempre presente nelle occasioni pericolose dei suoi, conuiga un’ottima tecnica ad un’inaspettata fisicità.

Bruno Peres 7: Serata di redenzione per un altro bersaglio delle critiche dei tifosi. Sono due i gol del brasiliano, decisamente tra i migliori in campo.

Zaniolo 7: Entra nel secondo tempo a giochi ormai fatti, ma si guadagna un voto alto grazie al gol capolavoro che chiude la goleada giallorossa.

Reca 5: Prende il posto dell’infortunato Sala al 6’, ma non entra mai in partita: emblematica la scarsa presenza difensiva in occasione del gol di Carles Perez.

Letica 4,5: Continua a deludere il portiere croato che in nove partite giocate ha collezionato otto sconfitte e un pareggio, subendo ben 26 gol.

IL TABELLINO

SPAL-ROMA 1-6

Spal (4-4-2): Letica 4,5; Sala sv (6’ Reca 5), Vicari 5,5, Tomovic 5,5, Felipe 5,5; Strefezza 6 (36’ st Cuellar sv), Valdifiori 6 (36’ st Tunjov sv), Dabo 5,5, Murgia 5,5; D’Alessandro 5,5 (13’ st Di Francesco 6), Cerri 6 (13’ st Petagna 5,5). A disp.: Thiam, Meneghetti, Cionek, Missiroli, Bonifazi, Salamon, Fares. All.: Di Biagio 5

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6 (11’ st Cetin 6), Smalling 6,5, Kolarov 6,5; Bruno Peres 7, Diawara 6 (11’ st Villar 6), Cristante 6, Spinazzola 6,5 (1’ st Zappacosta 6); Carles Perez 7 (33’ st Kluivert sv), Pellegrini 6,5 (11’ st Zaniolo 7); Kalinic 7. A disp.: Cardinali, Fuzato, Perotti, Dzeko, Veretout, Pastore, Mkhitaryan. All.: Fonseca 7

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 10’ Kalinic (R), 24’ Cerri (S), 38’ Carles Perez (R), 2’ st Kolarov (R), 7’ st, 30’ st Bruno Peres (R), 45' st Zaniolo (R)

Ammoniti: Strefezza (S)

Espulsi: 41’ st Bonifazi (S) - per proteste (dalla panchina)



LE STATISTICHE

La SPAL ha perso per la prima volta sei partite di fila in Serie A.

La Roma non segnava sei gol in trasferta in Serie A dal 1935.

Con il gol di Carles Pérez sono sei i marcatori della Roma nati dal 1996 in avanti, nessuna squadra ne conta di più in questo campionato.

La Roma ha segnato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite di campionato, miglior striscia dal febbraio 2017 per i giallorossi.

L’attaccante della Roma Nikola Kalinic ha segnato in due partite di Serie A di fila per la prima volta da marzo 2017.

Alberto Cerri non andava a segno da 12 partite in Serie A - due dei suoi quattro gol in Serie A sono stati di testa, gli ultimi due.

La Roma ha ora segnato con 17 marcatori diversi: in questo campionato ha fatto meglio solo l'Inter.

Con 15 gol negli ultimi due campionati di Serie A Aleksandar Kolarov è il difensore che ha segnato di più nel periodo.

Bruno Peres non segnava da ben 35 partite in Serie A, dal marzo 2017 – quella di stasera è la sua prima doppietta nel massimo campionato.