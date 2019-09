Roma, Fonseca: "Mai più come nel derby, Smalling ko e Mkhitaryan è pronto"

VERSO ROMA-SASSUOLO

Non ci sarà Smalling nella Roma contro il Sassuolo. "Ha accusato un piccolo fastidio all'adduttore, non è niente di grave ma abbiamo deciso di non correre rischi", ha detto Fonseca nella conferenza della vigilia. "Il derby? Una prestazione che non voglio più rivedere. In questi 10 giorni ho visto miglioramenti costanti. Tanti infortuni? Non cerco alibi e poi è un problema di tutti i club. Mkhitaryan? E' pronto e a disposizione".

"Con la Lazio non mi sono piaciuti il pressing e il recupero palla, a un certo punto siamo diventati passivi. Io invece voglio una squadra che pressi alto e con maggior coraggio - ha aggiunto Fonseca - Domani sono fiducioso che vedremo una migliore prestazione con i nostri concetti messi in pratica in campo".

"Non sono il tipo di persona a cui piace trovare scuse, pretesti e alibi - ha proseguito a proposito dell'emergenza infortuni - Siamo arrivati qui sapendo che questa squadra ha avuto un passato difficile per quanto riguarda gli infortuni, fin dal primo giorno è sempre stata una nostra preoccupazione. Insieme allo staff medico, ai preparatori e al nutrizionista siamo lavorando per evitare questa situazione, che in ogni caso non riguarda solo la Roma ma la maggior parte dei club europei, anche in Italia. Noi stiamo sviluppando dei programmi per prevenire queste situazioni che in ogni caso è impossibile prevenire al 100%". Le situazioni che preoccupano di più sono quelle di Zappacosta e Perotti: "Si sono fatti male in momenti in cui non erano sottoposti a grande sforzo e su di loro dobbiamo prestare più attenzione". Sui singoli: "Pellegrini può giocare in diversi ruoli, è intelligente e sa cosa fare in campo. Sono soddisfatto di Zaniolo, va capito che è giovane e deve migliorare il suo modo di capire il gioco: fa parte del processo di crescita. E' un calciatore importante, che continuerà a migliorare e su cui puntiamo molto per il futuro". Sul mercato: "Cercavamo un centrale esperto, è arrivato Smalling e sono soddisfatto, lo stesso vale per Mkhitaryan . Anche l'arrivo di Kalinic è importante per noi, è un giocatore esperto e ci aiuterà molto. Sono soddisfatto dagli ultimi arrivi".

Vedi anche roma Roma, calciatori vittime...delle buche!