Roma, calciatori vittime...delle buche!

SERIE A

La Roma non deve preoccuparsi solo della ripresa del campionato, con il Sassuolo pronto a strappargli qualche punto. I giallorossi hanno un nuovo avversario: le buche sulla strada che porta verso Trigoria. Da Dzeko a Juan Jesus, passando per Perotti e la mamma di Zaniolo, sono molte le vittime delle voragini che invadono le strade romane. Secondo l'attaccante: "Le strade di Roma sembrano quelle di Sarajevo dopo i bombardamenti" ed è subito partita la protesta al Comune. Dzeko fa proseliti, la Roma ha un tifoso in più

Alla Roma non bastavano gli infortuni che hanno riempito l'infermeria. Ora deve pure fare i conti con i danni alle auto dei propri giocatori. Sì, perché buche profonde hanno infastidito staff e calciatori giallorossi, sempre più in difficoltà a raggiungere la sede degli allenamenti a Trigoria. Edin Dzeko si è trovato un cerchione rotto, Juan Jesus due pneumatici distrutti, Diego Perotti è dovuto ricorrere al meccanico e anche la madre di Nicolò Zaniolo ha avuto i suoi problemi.

"Sembra un percorso di guerra, il problema per i giocatori? Diciamo che specialmente i nuovi arrivi sono a rischio danni. I veterani ormai sanno dove sono le buche e riescono a dribblare anche le voragini" ha detto a Leggo un magazziniere della Roma. Anche Dzeko qualche settimana fa, si era trovato a discutere dell'argomento, paragonando le via di Roma alle strade bombardate di Sarajevo.

La società ha subito fatto sentire la propria voce con il Comune che ha dato prontamente la sua risposta: "Per l'area di Trigoria è in programma un piano di rifacimento dell'asfalto". Entro fine ottobre partiranno i cantieri che, secondo un stima del Campidoglio, dureranno circa 40 giorni. In attesa di questo regalo di Natale, i giocatori giallorossi faranno bene a stare allerta per dribblare le buche.