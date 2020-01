Roma, Fonseca: "Senza Dzeko, qualità diversa in attacco"

Paulo Fonseca incassa la sconfitta contro una bella Juve, ma tira le orecchie alla sua Roma. "Non abbiamo preparato bene il momento di contropiede, loro hanno fatto i primi due gol su contropiede e il terzo su palla ferma. Questi giocatori come Ronaldo non sbagliano.. La difesa nel primo tempo è stata efficace, la prima e la seconda volta che sono arrivati alla nostra porta hanno fatto gol. La squadra ha giocato bene fino agli ultimi trenta metri, poi la qualità è diversa", ha detto l'allenatore giallorosso.

Ha pesato l'assenza di Dzeko: "Dzeko è un giocatore molto importante per noi, ma il problema non è stato solo Kalinic. Tutti gli attaccanti potevano fare molto meglio. Kluivert e Under nel primo tempo hanno sbagliato tanto. E’ la differenza in questo momento".

In vista del derby, però, è allarme: "Sono molto preoccupato, vediamo come sta Diawara e speriamo che non sia grave, altrimenti penseremo al derby con i calciatori che avremo a disposizione. Ora abbiamo la Lazio e sarà una partita diversa. La mia preoccupazione è recuperare i giocatori, lotteremo con la Lazio in un match che sarà difficile".

Sul mercato: “Mi aspetto qualcosa, speriamo che possiamo prendere un paio di giocatori perché ne abbiamo bisogno”.