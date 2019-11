Roma, Fonseca: "Non cambio la squadra, Florenzi un'opzione"

VERSO PARMA-ROMA

"È vero che abbiamo perso ma la squadra ha fatto una buona partita e sta in fiducia. Quando la squadra sta bene non necessita di molti cambi". Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della trasferta di Parma. I giallorossi sono reduci da ko in Europa League sul campo del Borussia Moenchengladbach. Il portoghese anticipa la conferma di Mancini a centrocampo e il pieno recupero di Spinazzola. "Florenzi? È un'opzione".

"L'umore della squadra? Abbiamo perso, ma quando è così la squadra deve capire che deve lottare di più - ha proseguito Fonseca - Loro sono forti in contropiede, le azioni individuali di Gervinho sono molto pericolose. Sarà una partita difficile contro una buona squadra". "Gli errori arbitrali? Per me non ci sono scuse. Dobbiamo capire che possiamo controllare solo ciò che possiamo fare, le altre cose no. Noi dobbiamo giocare sempre con grande ambizione e grande atteggiamento, il resto non lo possiamo cambiare". Riguardo la convocazione di Nazionale di Florenzi, che con la Roma non sta trovando molto spazio: "Se pò avere un'occasione domani? Lui ha sempre la possibilità di giocare, lavora sempre bene ed è sempre pronto per aiutare la squadra. Sentirlo sempre pronto per me è importante, è sempre un'opzione. Felice della sua convocazione? Non ho parlato con lui di questo".