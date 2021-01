Roma, Fonseca: "Mai più come nel derby! Dobbiamo cambiare atteggiamento"

"Siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano tutt'altra prestazione. Non possiamo cambiare quanto successo ma possiamo ripartire pensando che quanto successo non dovrà accadere nuovamente". Paulo Fonseca vuole far dimenticare il prima possibile la brutta sconfitta della Roma nel derby: "La squadra deve capire che possiamo cambiare il futuro solo cambiando il nostro atteggiamento in partita", ha aggiunto il tecnico giallorosso alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia contro lo Spezia.