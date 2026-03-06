Ligue 1, Psg ko in casa con il Monaco

06 Mar 2026 - 23:09
Sconfitta casalinga pesante per il Paris Saint-Germain, che cade 3-1 contro il Monaco nel match valido per la 25/a giornata di Ligue 1 e resta a +4 sul Lens secondo, in campo domenica contro il Metz. Akliouch sblocca il risultato al 27', nella ripresa Golovin raddoppia al 10'. Barcola riporta sotto al 26' i campioni di Francia, che due minuti più tardi incassano il definitivo 3-1 di Balogun che chiude la partita. La squadra del Principato sale così a quota 40, infilando la quarta vittoria consecutiva. 

