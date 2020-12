Roma, Fonseca in emergenza: "Out Smalling e Veretout, Fazio e Kumbulla non al top"

VERSO ROMA-SASSUOLO

Dopo la sconfitta col Napoli, la Roma si prepara ad affrontare il Sassuolo con qualche problema di formazione. "Smalling e Veretout non saranno della partita, non sono pronti - ha spiegato Fonseca in vista del match -. Fazio e Kumbulla sono stati fermi a lungo e non sono nelle migliori condizioni fisiche. Non so ancora se giocheranno". "Il Sassuolo è una squadra molto forte offensivamente e mira al controllo della partita - ha aggiunto -. Sarà una gara difficile, i neroverdi stanno molto bene e hanno vinto quattro gare in trasferta". Getty Images

"Smalling oggi si è allenato con la squadra, speriamo che la prossima settimana possa tornare a giocare - ha continuato Fonseca -. Per quanto riguarda Veretout, invece, ho deciso di non rischiarlo domani". "Il problema al ginocchio di Smalling preoccupa? Ha ricominciato ad allenarsi e si è sentito bene. Non penso che possa peggiorare", ha aggiunto.

Vista l'assenza di Veretout, in mediana i giallorossi dovranno trovare un'alternativa. "Pellegrini, Villar o Diawara? Giocheranno due centrocampisti tra questi tre", ha precisato Fonseca. Poi qualche considerazione su Calafiori. "E' un giovane di talento ma che deve migliorare e crescere. È un giovane, è normale che sia così - ha spiegato il tecnico giallorosso -. Per voi in questo momento è il migliore del mondo e questo non è la strada giusta per aiutare un giovane. Calafiori mi piace, ci crediamo per il futuro, ma ancora è presto". Quanto alla scelta del portiere, Fonseca non si sbilancia sulle gerarchie: "Ho scelto il portiere per domani, ma non ho ancora pensato alle prossime partite".

Infine qualche battuta sulla classifica corta: "Mi sorprende vedere il campionato così aperto? Nient'affatto. Ci sono sette-otto squadre molto forti e non mi sorprende che il campionato sia molto equilibrato oggi - ha concluso il tecnico della Roma -. Il Sassuolo per esempio sta giocando veramente bene e merita senza alcun dubbio la sua posizione di classifica attuale".