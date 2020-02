Roma, Fonseca: "Il primo tempo non lo abbiamo giocato, non possiamo permettercelo"

LE PAROLE

Paulo Fonseca non si nasconde dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo: "Devo fare i complimenti agli avversari, hanno giocato bene e vinto meritatamente - ha detto il tecnico giallorosso - Il primo tempo noi non lo abbiamo neanche giocato. Vincere quando difendiamo così è impossibile. Una squadra come la Roma, che vuole vincere tutte le partite, non può permettersi di fare 45' del genere. Arbitraggio? Non capisco 7 cartellini contro di noi...".

Fonseca fatica a capacitarsi dell'approccio alla gara che hanno avuto i suoi, specialmente dopo la bella prova del derby: "A volte è difficile spiegare una differenza così grande tra una partita come questa e una come quella che abbiamo fatto con la Lazio. Conoscevamo le qualità del Sassuolo, ma non potevamo certo aspettarci che ad ogni azione d'attacco facessero un gol".

Il portoghese prova a interpretare i motivi di tali disattenzioni: "Condizionati dall'addio di Florenzi? No assolutamente, però non eravamo mentalmente preparati per questa partita, questo è evidente. Gli errori principali? Quando attaccavamo lasciavamo troppi giocatori avversari alle spalle di Cristante. Questo a livello tattico. Ma poi abbiamo anche sbagliato parecchi uno contro uno. Arbitraggio? Non è per quello che abbiamo perso, però non riesco a capire come possa un arbitro tirare fuori 7 cartellini per una sola squadra".

Infine una battuta per spiegare il fitto dialogo avuto con Dzeko a fine partita: "Cosa mi ha detto il capitano? Mi tranquillizzava e mi diceva di non perdere tempo con l'arbitro, sono parole che mi sono piaciute molto".