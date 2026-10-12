AIA, il presidente Massini: "Nel mondo arbitrale troppi veleni"

12 Ott 2026 - 15:23
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"Ci sono stati troppi veleni nel mondo arbitrale? Si', e lo dico senza problemi. Dobbiamo concretamente e seriamente cominciare a pensare più al noi che all'io, cercando di affidare quelle che sono le responsabilità in base alle competenze, e veramente cercando di eliminare le correnti all'interno dell'associazione. L'Aia è sana e forte e ha la resilienza di ripartire. Oggi dobbiamo dimostrare di poter essere in grado di farlo". Così il neo presidente dell'Aia, Francesco Massini, ospite a 'La Politica nel Pallone' su Rai Gr Parlamento. "Gli obiettivi sono mettersi al lavoro subito e sono tre: l'autonomia economica, la professionalizzazione degli arbitri e una revisione regolamentare, per fare in modo che la governance sia sempre più moderna, partecipata e inclusiva proprio per le vicende che ci sono state in questo periodo. Sono al servizio dell'associazione e in ascolto dell'Aia. E l'Aia è la mia seconda famiglia. Voglio essere più vicino a tutti. Su questo da presidente mi impegno a fare tutto quello che abbiamo detto nel nostro programma e riportare serenità nel mondo arbitrale, per far ritrovare quell'unità necessaria a fare tutto quello che ci siamo promessi. E sono sicuro che ci riusciremo", ha aggiunto.

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