Haaland, maxi investimento negli Emirati Arabi: compra un appartamento... dal City!

Erling Haaland, bomber del Manchester City, ha acquistato due lussuosi appartamenti negli Emirati Arabi. Appartamenti che i propritari del Manchester City stanno costruendo nella zona di Yas, grande isola artificiale situata nei pressi di Abu Dhabi. Il mega progetto immobiliare ha un valore di circa 3,92 miliardi di euro. L'annuncio è stato reso pubblico tramite un video diffuso dalla società immobiliare, nel quale compare l'attaccante. "Ciao a tutti. Sono molto felice di unirmi al progetto del Manchester City con Ohana. Ho appena comprato casa con mio padre, presto saremo vicini di casa", ha rivelato l'attaccante dei Citizens.