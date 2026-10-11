Malen espulso, Gasperini non ci sta: "Basta fotogrammi, prima aveva subito fallo. Così vale tutto"

Dopo 53 partite in Serie A, ecco arrivare il primo zero a zero del campionato tra Como e Roma. Nel post-partita i fari sono tutti puntati sul rosso diretto rifilato dall'arbitro Fabbri a Malen. Una scelta che, inevitabilmente, non trova d'accordo Gasperini: "Dire che faccia un gioco violento è veramente difficile da sostenere - ha detto il tecnico giallorosso a Dazn -. Prima c'era un fallo ripetuto su Malen. Ha avuto uno slancio dopo essere stato trattenuto e ha toccato la palla: quello che è brutto è il salto, ma non c'è l'intenzionalità di far male, non è nelle sue corde. Un episodio che ha imbruttito la partita. Fermando il fotogramma è facile da giudicare, il calcio però è fatto di azioni: in questo modo si può giustificare tutto, in questa occasione non c'è nessuna volontà e nessuna determinazione a far male. Sarebbe ora di smetterla con i fotogrammi, falsificano la realtà e da quest'anno si vede un calcio più vero".