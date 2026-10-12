Champions: Letexier arbitra Roma-Real, Mourinho ritrova l'arbitro del "foglietto" che lo cacciò

12 Ott 2026 - 12:06
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Sarà il francese François Letexier l'arbitro di Roma- Real Madrid, valida per la seconda giornata di Champions League e in programma mercoledì alle 21 all'Olimpico. della super sfida che attende la Roma mercoledì sera allo stadio Olimpico, quando arriverà il Real Madrid dell'ex José Mourinho per il secondo match della fase campionato della Champions League. Quattro i precedenti tra i giallorossi e il direttore di gara, con un bilancio di due vittorie e due sconfitte, sempre in Europa League. Infuocato l'ultimo trascorso tra Letexier e Mourinho: nel febbraio scorso lo Special One, allora sulla panchina del Benfica, fu espulso nella gara casalinga di Champions contro il Real. E nel post partita Mourinho partì all'attacco dell'arbitro, che su un foglietto si sarebbe segnato "i giocatori che non dovevano ricevere un cartellino giallo". Il Como, che sempre mercoledì (ma alle 18.45) giocherà sul campo del Feyenoord, sarà diretto dal lituano Donatas Rumšas.

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