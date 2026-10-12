Napoli, Demme ricorda: "Campo di allenamento come la Serie C tedesca"

Diego Demme, ex centrocampista tra gli altri del Napoli, ritiratosi qualche settimana fa a sole 34 anni ricorda: "Il centro di allenamento azzurro? Rispetto a Lipsia era mini. Direi come una terza serie in Germania. Tre campi, una palestra piccolissima, uno spogliatoio piccolissimo". E poi un aneddoto culinario: "Quando ho ordinato latte d'avena mi hanno guardato strano, ero vegano. Dopo una settimana avevo chiuso con quell'alimentazione: carne, pesce e ovviamente mozzarella" le parole a Behind the Athletes.