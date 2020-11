Roma, Fonseca: "Fiducioso per il ricorso di lunedì. Lazio? No comment"

VERSO GENOA-ROMA

"Io posso parlare di quello che succede qui, non di loro". Nella conferenza stampa della vigilia di Genoa-Roma Paulo Fonseca, tecnico dei capitolini, evita accuratamente ogni tipo di commento sul caos tamponi che è scoppiato in casa Lazio negli ultimi giorni e prova a pensare solo al campo, anche se lunedì ci sarà un appuntamento molto importante per i giallorossi: "Sono fiducioso sul ricorso (per la gara di Verona, ndr). Non abbiamo avuto alcun vantaggio, è stato un errore ma la pena non può essere la stessa se non trai vantaggio".

No comment anche sulla questione giocatori impegnati con le Nazionali ("Decidono le autorità competenti"), ma sul momento della sua squadra Fonseca ha dichiarato: "Per il momento abbiamo fatto bene, ma il passato non è importante se non possiamo costruire il futuro. Il futuro è domani e non mi sembra giusto parlare solo di questo periodo, dobbiamo capire che stiamo intraprendendo un buon cammino ma dobbiamo continuare così".

Come Fonseca vorrebbe continuare a non prendere gol, come accaduto nelle ultime tre partite: "Non è giusto elogiare solo la difesa, se davanti non si pressa bene anche per i difensori diventa tutto più complicato. Tutti i calciatori sono disponibili nel pressing, è merito di tutti".

Dalla difesa all'attacco perché a Genova mancherà Dzeko, positivo al Covid, e al suo posto ci sarà Borja Mayoral, reduce dalla doppietta in Europa League: "Dzeko e Borja sono diversi, sappiamo l'importanza di Edin per noi ed era in ottima forma. Domani non c'è possibilità di schierarlo e ci sarà Borja, l'importante è che le intenzioni della squadra non cambino. L'obiettivo è lo stesso", ha concluso Fonseca.

Vedi anche roma Roma, a Genova con una patch dedicata a Gigi Proietti: "Grazie Mandrà"

Vedi anche roma Roma, Edin Dzeko positivo al Covid: niente Genoa