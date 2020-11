Roma, Edin Dzeko positivo al Covid: niente Genoa

ROMA

Il Covid-19 continua ad avere un ruolo da protagonista nella Serie A 20/21. Nei giorni del caos tamponi in casa Lazio, e dopo l'annuncio della positività di José Maria Callejon, un altro big del nostro campionato deve fermarsi a causa del virus: Edin Dzeko. L'attaccante della Roma ha annunciato di essere positivo sul proprio profilo Instagram e quindi salterà certamente la trasferta di Marassi col Genoa (è pronto Borja Mayoral) e gli impegni con la Bosnia previsti durante la sosta.

"Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi", ha scritto Dzeko sui social.

