Roma, Fonseca:  "Bisognava rinviare tutte le partite. Domani gioca Kalinic”

ROMA

"Le autorità competenti stanno cercando di prendere le migliori decisioni in questo momento difficile, e io mi fido. Poi c'è la questione legata alla regolarità sportiva. Per non avere dubbi penso sia giusto far giocare tutte le squadre a porte aperte o a porte chiuse o, al contrario, rinviare l'intera giornata di campionato, per garantire la regolarità del torneo". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, sulle ultime decisioni prese in Serie A legate all'emergenza coronavirus. Calcio, falsa ripartenza: la Serie A si ferma

Ma se mezzo campionato si ferma, la Roma torna in campo dopo il pareggio in Belgio che è valso il passaggio agli ottavi di Europa League per sfidare il Cagliari e restare in scia dell’Atalanta che vuole dire Champions: "Perché credo tanto nel quarto posto? Primo perché sono una persona ottimista e poi perché vedo che anche i miei

giocatori ci credono - ha detto Fonseca, che ha sottolineato che - la Roma ha tutte le possibilità di riuscire" a chiudere la stagione al quarto posto in classifica, "anche perché non penso che l'Atalanta non perderà punti da qui alla fine del campionato. Certo, noi dobbiamo fare meglio, continuare a lavorare per cercare di raggiungere questa posizione".

Riguardo all'impegno di domani in Sardegna, Fonseca ha spiegato che "la squadra è motivata e in fiducia ma stanca. Non abbiamo avuto tempo di recuperare da una partita difficile col Gent. Sarebbe stato meglio avere 72 ore di riposo ma non voglio che diventi una scusa il fatto di non poter giocare lunedì".

Poi si passa ai singoli e alla probabile formazione: "Veretout e Perotti? Perotti è molto debole, ora è difficile che recuperi per la partita. Veretout sta bene, si è allenato, ha un piccolo problema al piede ma sta bene. Diawara e Pellegrini? Molto bene, con Lorenzo ci parlo tutti i giorni e sta molto bene. Diawara sta meglio ogni giorno, speriamo che nei prossimi giorni possa essere una soluzione per me. Sta recuperando bene. Se continua così penso che dopo la prossima settimana potrò averlo a disposizione per giocare. Dipende dalla prossima settimana. Pastore? Stiamo cercando di aiutarlo a recuperare da questa situazione cronica. In questa ultima settimana è migliorato molto, vediamo cosa succede nei prossimi tempi".

Poi la sorpresa: "Volete sapere se Dzeko gioca domani? Vi dico che domani giocherà Kalinic".

Vedi anche Calcio Roma: semestrale da profondo rosso, perdita a 87 mln Vedi anche Serie A Serie A, rinviate Juve-Inter e le altre 4 gare a porte chiuse