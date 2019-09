Roma, Fonseca: "A Lecce farò dei cambi, nessun problema fisico o di modulo"

VERSO LECCE-ROMA

"Domani effettuerò alcuni cambi, ci sono tante partite ravvicinate e ci sono alcuni giocatori più stanchi di altri". Lo ha annunciato il tecnico della Roma Fonseca alla vigilia del match di Lecce. Sul ko con l'Atalanta: "Abbiamo fatto un'analisi congiunta per capire cosa non aveva funzionato e cosa dobbiamo migliorare. Per me il problema della condizione fisica non esiste e non c'entra il modulo. Non escludo di impiegare di nuovo la difesa a 3".

"C'è stato un calo di concentrazione da parte di tutti e questo non è accettabile", ha proseguito il tecnico della Roma. Sulla presenza a Lecce di Zaniolo e Smalling fra i titolari, il tecnico portoghese non si è sbilanciato: "Domani vedremo se giocheranno, non voglio dare indicazioni sulla formazione". Anche Pellegrini "è in ottime condizioni ed è a disposizione. Mkhitaryan sta bene, con l'Atalanta non ha giocato perché non era una gara adatta alle sue caratteristiche". E ancora: "Per me il problema della condizione fisica non esiste, solo una settimana fa venivamo elogiati per questo e ora dopo una sconfitta si batte il tasto su questo punto. Sui troppi gol subiti è una cosa che non ci soddisfa, una media gol di due reti subite a partita non ci piace e ci stiamo lavorando. È anche un dato di fatto che questa è una squadra che fa molti gol, dobbiamo lavorare per trovare un equilibrio".