Roma, Florenzi criptico: "Alla cena di Natale discorso strappalacrime"

VIA A GENNAIO?

Fonseca lo ha chiamato in causa dall'inizio contro la Spal e Alessandro Florenzi, da vero capitano, ha dato le giuste risposte: tra i migliori in campo nel 3-1 della Roma e assist per il terzo gol di Mkhitaryan. Nonostante questo, l'esterno - che ha trovato progressivamente meno spazio tra i titolari giallorossi - potrebbe comunque partire a gennaio e le sue parole in zona mista nel dopopartita alimentano l'ipotesi: "Domani (alla cena di Natale della società, ndr) farò un discorso strappalacrime".

Una frase a mò di battuta o un indizio di mercato? Cercando conferme sulla seconda ipotesi, si può leggere il messaggio Instagram di Nicolò Zaniolo come una specie di saluto: "Ti meriti tutto il meglio,grande CAPITANO ti voglio bene". Florenzi è stato accostato nel corso delle settimane soprattutto ad Inter (a cui serve proprio un esterno, anche se il giallorosso è abituato a giocare in un 4-2-3-1 più che in un 3-5-2) e Fiorentina.

Si è parlato anche di incomprensioni con Fonseca che, però, dopo la Spal ha voluto smentire: "Florenzi ha giocato molto bene oggi, è un grande professionista e non ho problemi con lui, per me è una opzione. Se avessi problemi con lui, non lo avrei schierato". Al momento della rete del 3-1, tutta la squadra è corsa ad abbracciare il capitano romanista per l'assist, a testimonianza del rapporto stretto con lo spogliatoio, testimoniato pure dalle parole di Pellegrini, che erediterebbe la fascia di capitano se andasse via Florenzi: "Lo abbiamo abbracciato per festeggiare il gol, nessuna storia dietro. Lui è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto".