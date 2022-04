Roma, finalmente l’effetto Mourinho

CHAMPIONS NEL MIRINO

Il portoghese ha blindato la difesa e sta plasmando la squadra a sua immagine

Venti passaggi consecutivi per mandare in tilt la difesa della Samp e portare al gol Mkhitaryan per il decimo risultato utile consecutivo. Questa è la Roma di Mourinho, che piano piano e con tanta pazienza sta forgiando una squadra a sua immagine e somiglianza. Il quinto posto in classifica in solitario a 5 punti dalla Juventus e dall’ultimo posto Champions è la risposta a chi fino a qualche settimana fa riteneva ‘bollito’ il tecnico portoghese.

“La verità è che noi stiamo giocando bene e abbiamo le qualità per fare gol come abbiamo fatto”, ha spiegato lo Special One, che si gode il buon momento della sua Roma: 22 punti sui 30 disponibili nella serie. Un periodo felice che coincide anche con un rialzo del titolo a Piazza Affari ed ecco quindi che, in attesa della trasferta di Conference League in Norvegia giovedì e delle sfide che contano (dopo la Salernitana ecco le trasferte di Napoli e di Milano con l’Inter), sembra logico a questo punto fare un paragone tra la Roma di Mou e quelle di Paulo Fonseca.

Lo scorso anni, dopo 31 giornate, la Roma aveva gli stessi punti di oggi, 54, ma la squadra di Mourinho ne ha tre in più rispetto alla prima versione targata Fonseca. Certo, mancano ancora 7 giornate, ma in casa giallorossa confidano in uno sprint finale che possa far sognare la Champions e porti almeno in Europa League.

Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria: Abraham, uscito dal campo nelle battute finali della sfida di Marassi per una contusione alla spalla destra, è disponibile per la partita che attende i giallorossi contro il Bodo/Glimt.

