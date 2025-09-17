Dinamo Zagabria, Zvonimir Boban è il nuovo presidente

È arrivata l'ufficialità: inizia la nuova avventura di Zvonimir Boban come presidente della Dinamo Zagabria. L'ex rossonero ha iniziato il suo percorso professionistico proprio con la maglia della Dinamo, con cui ha trascorso i primi sei anni di carriera, e il club auspica di iniziare un nuovo percorso di crescita e sviluppo anche grazie alla sua conoscenza del calcio croato e internazionale. Nel corso dell'Assemblea sono stati eletti, insieme a Boban, anche nove membri del consiglio di sorveglianza. Il presidente uscente Velimir Zajec è stato eletto presidente onorario.