Gol e assist di Messi nel 3-1 di Miami contro Seattle

Lionel Messi ha segnato un gol e fornito un assist nella vittoria dell'Inter Miami contro il Seattle per 3-1, a poco più di due settimane dalla sconfitta contro gli stessi Sounders nella finale coppa di Lega. Miami è passata in vantaggio al 12' con Jordi Alba, servito da Messi. Al 41' è stato Alba a fornire l'assist a Messi, che ha raddoppiato. "Cerco sempre lui (Messi), lui cerca sempre me. Abbiamo creato molti gol e speriamo che sia così fino alla fine della nostra carriera", ha detto Alba. Il 3-0 è arrivato nei primi minuti della ripresa, quando Ian Fray ha segnato di testa su calcio d'angolo battuto da Rodrigo De Paul. Il gol della bandiera di Seattle è stato siglato da Obed Vargas al 69'. L'Inter Miami è ancora orfana di Luis Suarez, squalificato per tre giornate per aver sputato contro un membro dello staff dei Sounders dopo la finale di coppa di Lega.