Roma, Abraham: "Ritorno in Premier? Forse, ma prima voglio vincere a Roma"

Mercato

Le parole dell'attaccante: "Volevo rimanere in Inghilterra, i miei genitori e Mourinho mi hanno convinto"

"Le voci di mercato? Fanno piacere, vuol dire che stai facendo qualcosa di giusto". Nonostante Tammy Abraham sembri essersi ambientato egregiamente nella Roma di Mourinho (i 23 goal totali realizzati in stagione parlano per lui), non nasconde che in un ipotetico futuro possa esserci un ritorno in patria. "Sono un ragazzo londinese, quindi forse un giorno tornerò in Premier League". Queste le dichiarazioni rilasciate in un'intervista al portale britannico Talk Sport che lasciano aperto uno spiraglio che non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi giallorossi. Si tratta, ovviamente, solamente di una remota possibilità, paventata per un futuro non prossimo. "In questo momento - ha spiegato il numero 9 - sono concentrato sulla Roma, sul fare del mio meglio qui e spero di vincere con questi ragazzi un trofeo che manca da molti anni". Getty Images

Il classe 1997 racconta poi di come l'addio alla Premier non sia stato semplice, ma la voglia di nuovi stimoli, con l'aggiunta di qualche consiglio, abbiano avuto la meglio. "Da giovane ragazzo inglese volevo restare in Inghilterra. Avevo offerte dalla Roma, dall'Atalanta e da altre squadre, e mio padre, i miei genitori e l'agente hanno detto vai e vivi la tua vita all'estero" e "io davanti alle sfide non mi tiro mai indietro".

L'ago che ha fatto pendere la bilancia, però, sembra sia stato il "fattore Mou". "C’è un motivo per cui lo definisco il miglior manager del mondo. Sa come guidarti, sa come entrarti dentro e sa come farti sentire un giocatore molto speciale a volte. Mi spinge a fare del mio meglio. Quando sento di aver fatto abbastanza mi dice che devo fare sempre meglio, esattamente ciò di cui avevo bisogno".