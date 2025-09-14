Roma, Gasperini: "Difficile contro una squadra chiusa e con queste temperature". Per Dybala risentimento muscolare

Il tecnico giallorosso dopo il ko interno col Torino: "Globalmente una buona partita, ma dobbiamo velocizzarci"
Gian Piero Gasperini ha spiegato così, ai microfoni di Dazn, il ko della sua Roma contro il Torino: "Il cambio di Dybala a fine primo tempo? Ha avuto un piccolo problema fisico (risentimento muscolare alla coscia sinistra, ndr) - le parole del tecnico giallorosso -. Il tridente iniziale è stata una scelta per testare e perché alcuni dei giocatori erano appena tornati dalle nazionali. Nel primo tempo siamo stati poco pericolosi, il gol era evitabile e ci ha fatto perdere la partita. Poi le energie vengono meno con queste temperature...".
Poi su cosa è mancato alla squadra: "Questo tipo di partite vengono decise anche da qualche situazione di testa o da qualche calcio piazzato. Globalmente non abbiamo fatto una brutta partita, ma possiamo velocizzarci un po’ di più. Sicuramente ci è mancato lo spunto magari e la capacità di tiro, o l’ultimo passaggio. A queste temperature poi bisogna essere bravi a non subire gol".
Sulla scelta inziale di Dybala come centravanti al posto di Ferguson: "Dybala ha fatto molto bene il primo tempo, è stato attivo come Soulè. Ha fatto bene anche come punta centrale di riferimento. Può giocare in tutte le zone del campo, quando non c'è la sua assenza si fa sentire".
Infine un pensiero al derby di domenica prossima: "Paradossalmente ora dobbiamo alzare di più la tensione e l’attenzione. Per una settimana ci saremo tutti, dobbiamo preparare il derby nel modo migliore".
