Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Marsiglia, la rabbia di De Zerbi: "Il secondo rigore dato al Real è una vergogna"

17 Set 2025 - 11:11

Durante il post partita di Real Madrid-Marsiglia (2-1), l'allenatore dell'OM Roberto De Zerbi ha commentato così i due rigori concessi ai Blancos: "Il secondo è ingiustificato. È vergognoso. Lo avrei detto anche se fosse stato a mio favore, è incredibile. Non è mai rigore". Nonostante la rabbia per il penalty, il tecnico ci ha tenuto a sottolineare che si aspettava qualcosa in più dai suoi calciatori: "Ho una squadra molto forte, che ha giocato al di sotto delle sue potenzialità per molte ragioni. Stasera abbiamo scelto di lasciare più spazio tra le linee e meno profondità. Lavoreremo tutti nella giusta direzione per portare il Marsiglia a un livello superiore". 

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

Tragedia in Serbia: leggenda della Stella Rossa muore a 41 anni durante una partita tra vecchie glorie
Bologna, Holm torna in gruppo
Real Madrid, Alexander-Arnold out due mesi
Napoli, Meret ancora in gruppo nella rifinitura in vista del City
Juventus, Bremer: "Gara sofferta, punto di carattere"