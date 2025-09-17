Marsiglia, la rabbia di De Zerbi: "Il secondo rigore dato al Real è una vergogna"

Durante il post partita di Real Madrid-Marsiglia (2-1), l'allenatore dell'OM Roberto De Zerbi ha commentato così i due rigori concessi ai Blancos: "Il secondo è ingiustificato. È vergognoso. Lo avrei detto anche se fosse stato a mio favore, è incredibile. Non è mai rigore". Nonostante la rabbia per il penalty, il tecnico ci ha tenuto a sottolineare che si aspettava qualcosa in più dai suoi calciatori: "Ho una squadra molto forte, che ha giocato al di sotto delle sue potenzialità per molte ragioni. Stasera abbiamo scelto di lasciare più spazio tra le linee e meno profondità. Lavoreremo tutti nella giusta direzione per portare il Marsiglia a un livello superiore".