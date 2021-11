Roma, Felix Afena-Gyan positivo al Covid 19: negativo il tampone di Cristante

Una buona e una cattiva notizia per José Mourinho in vista della trasferta della Roma a Bologna. Il tecnico portoghese recupera infatti Bryan Cristante, che è risultato negativo all’ultimo tampone molecolare effettuato e, dopo le visite mediche di idoneità post Covid, domani dovrebbe unirsi alla squadra a Bologna. I giallorossi devono però fare i conti con un altro contagio da Covid in rosa: l'eroe di Marassi, Felix Afena-Gyan, è risultato positivo all'ultima tornata dei test prima della partenza per Bologna. Il calciatore, dopo aver accusato i primi sintomi, è stato immediatamente sottoposto a isolamento domiciliare e oggi non si è allenato con i compagni. Risulta ancora positivo infine Gonzalo Villar.