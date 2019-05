Roma, Dzeko deluso: "Ho fatto la storia di questo club, ma non ho vinto nulla"

09/05/2019

A Dzeko & Co. restano ancora 270' da giocare, ma l'attaccante della Roma fa già un bilancio della stagione. E il resoconto è amaro. "Doveva andare meglio sia per me che per la squadra - ha spiegato -. Purtroppo non si può cambiare il passato". "Dobbiamo dare tutto per arrivare in Champions, ma non sarà facile perché abbiamo lasciato troppi punti per strada", ha aggiunto. In quattro anni in giallorosso, il bosniaco ha segnato 86 reti. Bottino che lo piazza al quarto posto nella classifica marcatori all-time giallorossa, ma che lascia all'attaccante anche un po' di amaro in bocca. "E' un po' strano quando fai la storia e non vinci - ha precisato -. Avremmo dovuto fare meglio e in quattro anni vincere qualcosa". "Quest'anno avremmo dovuto fare di più in Coppa Italia visto che la Juve è stata più forte in campionato - ha aggiunto -. Non ci siamo riusciti e io sono il primo ad essere deluso".



Delusione che deve fare i conti con l'ultimo obiettivo stagionale ancora raggiungibile: la qualificazione in Champions. E molto passerà dalla gara contro la Juve: "E' sempre una sfida importante, anche per loro. Ronaldo punta a vincere la classifica marcatori. Nel campionato italiano nessuno ti regala niente, ma noi da qui alla fine dobbiamo fare 9 punti e poi vediamo". "Sicuramente l'Atalanta è favorita visto che sta tre punti avanti - ha proseguito - . Dobbiamo provare a fare 9 punti altrimenti non ci sono speranze". "Nel calcio può succedere di tutto, lo abbiamo visto ancora una volta con quello che hanno fatto il Liverpool e il Tottenham in Champions - ha concluso Edin -. Nel calcio non si deve mai dire 'non può succedere'".