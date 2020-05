Roma, Dzeko: "Assurdo potersi allenare al parco e non a Trigoria"

ANCORA POLEMICHE

Edin Dzeko in scia a Fonseca e Pellegrini esprime perplessità sulla differenziazione di allenamenti per atleti di sport individuali (via libera da lunedì) e di squadra (ancora senza data): "Trovo assurdo potersi allenare nei parchi e non a Trigoria, dove la Roma ci assicurerebbe maggiore sicurezza e protezione".

L'attaccante, in diretta Instagram sul profilo ufficiale giallorosso, contesta alcune critiche relative al mondo del calcio: "Si dice sempre che i calciatori guadagnano tanto ma c'è tanta gente che lavora con questo sport, non solo noi atleti. Non si deve parlare solo dei nostri stipendi, non è quello il punto. Sono d'accordo con Acerbi e Immobile, il posto sicuro per noi calciatori è in campo".

Rispondendo alle domande dei tifosi, Dzeko individua in "Chiellini, Koulibaly, Skriniar, anche Acerbi" i difensori più forti incontrati in Serie A ma poi precisa: "Chiellini però è uno che 'rompe' sempre".

Sulla fascia di capitano: "Un orgoglio, dopo capitano importanti come Totti, De Rossi e Florenzi. Significa che ho fatto bene e sporto che i tifosi siano orgogliosi allo stesso modo, cercherò sempre di farli felici".