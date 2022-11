Roma, Dybala torna ad allenarsi in gruppo

DA TRIGORIA

L'argentino proverà a essere a disposizione per la partita di domenica contro il Torino e soprattutto per il Mondiale

© Getty Images Un ritorno gradito per José Mourinho e per la Roma: Paulo Dybala è infatti tornato ad allenarsi in gruppo. Il rientro dell'argentino, assente dal 9 ottobre scorso quando era uscito dal campo infortunato durante il match contro il Lecce, è stato parziale. Da valutare se la "Joya" potrà giocare qualche scampolo di partita domenica pomeriggio contro il Torino, ultimo match di Serie A prima della pausa mondiale.

Vedi anche mondiali qatar 2022 Argentina, Dybala fa slittare la lista di Scaloni: "Per il 22 tutti disponibili" Per Dybala si è trattato di un rientro graduale in attesa della rifinitura, che dovrebbe svolgere al completo. Le risposte avute, però, sono già molto positive e fanno ben sperare. Una bella notizia per il popolo giallorosso, che senza la sua stella ha visto la Roma perdere un po' di terreno in classifica e soffrire in Europa League.

Quanto ai Mondiali, in attesa delle convocazioni di Scaloni, l'ex bianconero non comparirebbe tra i sicuri del posto in Qatar. Tornare a calcare il campo in Serie A quindi potrebbe permettergli di far ricredere il ct dell'Albiceleste.