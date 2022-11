Argentina, Dybala fa slittare la lista di Scaloni: "Per il 22 tutti disponibili"

© Getty Images

Lionel Scaloni ha annunciato lo slittamento della comunicazione della lista dei convocati per il Mondiale. Il ct dell'Argentina si prenderà tutto il tempo a disposizione per aspettare gli acciaccati, come Dybala, Di Maria, Paredes e Nico Gonzalez. "L'idea iniziale era di dare la lista in questo weekend, ma dato che stiamo avendo alcuni problemi con dei calciatori, andremo alla settimana prossima. Vogliamo essere completamente sicuri di poter contare su alcuni, che quando consegneremo l'elenco siano in grado di giocare - le sue parole a TNT Sports -. Sono dell'idea che debba venire chi è in forma, chi può raggiungere la sua massima espressione calcistica. Stiamo parlando con le società, vorremmo che chi non è al 100% non giochi, ma è difficile... Per il 22 (data della prima partita dell'Argentina, ndr) però vogliamo siano tutti disponibili. Potrebbe esserci un'eccezione, un rischio, ma non pensiamo oltre".