Roma, Dybala ritarda il rientro in gruppo. Ranieri valuta Hummels per Napoli

I nazionali sono rientrati velocemente a Trigoria e anche Claudio Ranieri ha potuto iniziare a conoscere personalmente la rosa della Roma al completo. Il primo impegno per il tecnico subentrato a Juric, dopo tante parole, è già tra i più impegnativi al Maradona in casa del Napoli capolista. I precedenti con le squadre di Antonio Conte non sono favorevoli al tecnico romano che però già dalla prima partita punta a vedere una reazione da parte della Roma.