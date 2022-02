Roma, durissimo sfogo di Mou a San Siro: "Gente senza palle, andate in Serie C"

ROMA

Il Corriere dello Sport parla di un pesante atto d'accusa del tecnico ai suoi giocatori dopo il ko contro l'Inter: "Se vi mostrate piccoli gli arbitri vi trattano da piccoli"

Dopo il grande ritorno a "casa", con il saluto ai suoi ex tifosi, la furia di José Mourinho contro i suoi giocatori si sarebbe scatenata negli spogliatoi di San Siro dopo il ko in Coppa Italia contro l'Inter. "Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto - avrebbe urlato il portoghese come riporta Il Corriere dello Sport - E poi voglio sapere perché anche contro il Milan vi siete cagati sotto 10 minuti, tutti nessuno escluso". Inter-Roma, il ritorno a San Siro di Mourinho: cori, striscioni e baci italyphotopress

Un vero e proprio fiume in piena lo Special One, che alla presenza di calciatori, tecnici, fisioterapisti, magazzinieri avrebbe attaccato: "Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli con le grandi. Se siamo piccoli, gli arbitri ci trattano da piccoli. Trattano la Roma da piccola. L'Inter è una super squadra, voi l'avevate di fronte e invece di trovare giuste motivazioni vi siete cagati sotto".

"Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità - avrebbe poi alzato il tiro Mourinho - Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in Serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo."